Обязательная маркировка БАДов в России может начаться с 1 октября

Российский замминистра промышленности и торговли Екатерина Приезжева сообщила, что с 1 октября 2023 года в России может начаться обязательная маркировка биологически активных добавок (БАДов).

«В настоящее время Минпромторгом подготовлен проект постановления о ведении обязательный маркировки», — цитирует её РИА Новости.

По словам Приезжевой, планируется поэтапное введение маркировки в течение двух лет: с 1 сентября регистрация в информационной системе маркировки, а с 1 октября — запуск обязательной.

Она добавила, что полная реализация инициативы должна наступить к 1 сентября 2025 года.

Ранее стало известно, что правительство России ввело обязательную маркировку жидкостей для вейпов с 15 декабря.