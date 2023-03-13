Обязательная маркировка БАДов в России может начаться с 1 октября
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«В настоящее время Минпромторгом подготовлен проект постановления о ведении обязательный маркировки», — цитирует её РИА Новости.
По словам Приезжевой, планируется поэтапное введение маркировки в течение двух лет: с 1 сентября регистрация в информационной системе маркировки, а с 1 октября — запуск обязательной.
Она добавила, что полная реализация инициативы должна наступить к 1 сентября 2025 года.
Ранее стало известно, что правительство России ввело обязательную маркировку жидкостей для вейпов с 15 декабря.