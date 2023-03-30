Специалист Душкин поддержал включение основ программирования БПЛА в школьный курс информатики

Эксперт по искусственному интеллекту, автор и ведущий YouTube-канала «Душкин объяснит» Роман Душкин в беседе с RT прокомментировал идею включения основ программирования БПЛА в школьный курс информатики.

Специалист отметил, что обучение современным технологиям необходимо массово внедрять в школах.

«Если в школах в третьем десятилетии XXI века будут изучать на уроках труда, как на токарных станках вытачивать что-либо, то это полная ерунда. На уроках труда нужно учить собирать дроны, роботов, робособак и так далее. То есть новое время требует ответа на новые вызовы. Поэтому такую инициативу нужно приветствовать», — считает Душкин.

Вместе с этим, по его мнению, профессия оператора дрона «тоже довольно быстро уйдёт».

«Потому что развитие технологий ускоряется, и скоро дронам операторы будут не нужны. Будет что-то типа роевого интеллекта. Сейчас идут исследования в этих областях... Готовить школьные и вузовские программы, вообще программы образования и квалификации людей нужно с учётом новых технологий и тех деяний, которые ждут нас в перспективе нескольких лет», — отметил собеседник RT.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил включить основы программирования, управления и эксплуатации дронов в школьный курс информатики.

Сухарев отметил, что в последние годы набирают популярность и стали востребованны беспилотные летательные аппараты. Они применяются не только в военно-промышленном комплексе, но и в аэрофотосъёмке, патрулировании, геодезических изысканиях, мониторинге различных объектов и так далее. А в условиях проведения специальной военной операции профессия оператора беспилотных летательных аппаратов особенно актуальна.