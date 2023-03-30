В Госдуме предложили включить основы программирования БПЛА в школьный курс информатики

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил включить основы программирования, управления и эксплуатации воздушных дронов в школьный курс информатики. Копия письма на имя вице-премьера Татьяны Голиковой есть у RT.

В обращении законодатель отметил, что развитие технологий задаёт вектор современного образования, формируя у детей знания и навыки, отвечающие вызовам времени.

Сухарев отметил, что в последние годы набирают популярность и стали востребованы беспилотные летательные аппараты. Они применяются не только в военно-промышленном комплексе, но и в аэрофотосъёмке, патрулировании, геодезических изысканиях, мониторинге различных объектов и т.д.

А в условиях проведения специальной военной операции профессия оператора беспилотных летательных аппаратов особенно актуальна, отметил законодатель.

Между тем, несмотря на свою значимость, большой интерес и увлечённость детей современными технологиями, в настоящее время основы создания и управления беспилотных летательных аппаратов доступны для школьников лишь в качестве дополнительного образования, в рамках кружков и секций.

«В этой связи прошу вас поручить рассмотреть целесообразность включения основ программирования, управления и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в школьный курс предмета информатики», — говорится в обращении.

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