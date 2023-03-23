Аналитики рассказали, какие дополнительные детские кружки пользуются популярностью в России
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Так, 15% российских родителей выбирают для детей дополнительные занятия по IT-направлениям, программированию или робототехнике. Каждый третий предпочитает, чтобы ребёнок посещал спортивные секции, пишет «Газета.Ru».
Ещё 23% выбирают творческое направление — занятия в музыкальной или художественной школе и прочее. Также востребованы занятия по изучению иностранных языков.
Как уточняется, 96% опрошенных родителей ответили, что их дети посещают дополнительные занятия в школе или вне её. Несколько дополнительных секций ежемесячно посещает каждый второй школьник, 24% детей занимаются в трёх или четырёх кружках.
Ранее психолог и академический директор онлайн-школы Анастасия Екушевская в интервью ФАН рассказала, в каких случаях школьнику стоит нанять репетитора.