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Аналитики рассказали, какие дополнительные детские кружки пользуются популярностью в России

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Компания MAXIMUM Education провела исследование и выяснила, какие дополнительные занятия жители России выбирают для своих детей чаще всего.
Аналитики рассказали, какие дополнительные детские кружки пользуются популярностью в России
  • Gettyimages.ru
  • © Flashpop

Так, 15% российских родителей выбирают для детей дополнительные занятия по IT-направлениям, программированию или робототехнике. Каждый третий предпочитает, чтобы ребёнок посещал спортивные секции, пишет «Газета.Ru».

Ещё 23% выбирают творческое направление — занятия в музыкальной или художественной школе и прочее. Также востребованы занятия по изучению иностранных языков.

Как уточняется, 96% опрошенных родителей ответили, что их дети посещают дополнительные занятия в школе или вне её. Несколько дополнительных секций ежемесячно посещает каждый второй школьник, 24% детей занимаются в трёх или четырёх кружках.

Ранее психолог и академический директор онлайн-школы Анастасия Екушевская в интервью ФАН рассказала, в каких случаях школьнику стоит нанять репетитора.

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