Врач Игнатикова назвала влияющие на здоровье при проживании на разных этажах факторы

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Врач-терапевт Елена Игнатикова рассказала, какое влияние на здоровье человека может оказывать этаж, на котором он живёт.
Врач Игнатикова назвала влияющие на здоровье при проживании на разных этажах факторы
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В квартирах на первом этаже, которые близки к подвальным помещениям и куда поступает меньше солнца из-за растущих рядом с домом деревьев, может быть повышенная влажность воздуха и грибковые заражения стен, предупредила она в интервью Радио Sputnik.

Жители квартир, расположенных на уровне седьмого этажа и ниже, могут страдать от высокого уровня загрязнения воздуха пылью и автомобильными выхлопами, особенно если поблизости расположена автомагистраль. Качество воздуха будет лучше у жителей верхних этажей.

Однако проживание в квартирах, расположенных на верхних этажах, связано с рисками. Если сломается лифт, хождение по лестнице может быть опасным для людей с лишним весом, повышенным давлением, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы или опорно-двигательного аппарата, а также для пожилых, заключила врач.

Ранее врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Елена Горина в беседе с URA.RU рассказала, что весной люди могут испытывать весеннюю хандру из-за накопившегося стресса и недостатка солнечного света.

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