Терапевт Хухрев: 70% головных болей связаны с напряжением

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Врач-терапевт Алексей Хухрев заявил, что около 70% головных болей у людей в возрасте от 20 до 60 лет могут быть связаны с напряжением.
Терапевт Хухрев: 70% головных болей связаны с напряжением
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«Головные боли напряжения появляются у людей, которые зажаты стрессами. Это тупые, сжимающие голову боли, которые начинаются обычно в течение дня и нарастают к вечеру», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, вторая по частоте разновидность головной боли — мигрень.

«Для неё характерно, что болит полголовы, как правило, это одна и та же половина. Здесь многофакторная история», — пояснил Хухрев.

Со своей стороны, Сергей Васильев, доктор медицинских наук, врач-нейрохирург, заведующий нейрохирургическим отделением НКЦ №1 ФГБНУ «РНЦХ имени академика Б.В. Петровского», отметил, что болевые рецепторы находятся в оболочках мозга.

«Так, например, головная боль может вызываться повышением внутричерепного давления, артериального давления и другими. Кроме того, приводить к ней может спазм в мышцах, а бывает и головная боль напряжения», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

Васильев добавил, что головную боль нельзя считать самостоятельным заболеванием.

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