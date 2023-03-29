Терапевт Хухрев: 70% головных болей связаны с напряжением
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«Головные боли напряжения появляются у людей, которые зажаты стрессами. Это тупые, сжимающие голову боли, которые начинаются обычно в течение дня и нарастают к вечеру», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».
По его словам, вторая по частоте разновидность головной боли — мигрень.
«Для неё характерно, что болит полголовы, как правило, это одна и та же половина. Здесь многофакторная история», — пояснил Хухрев.
Со своей стороны, Сергей Васильев, доктор медицинских наук, врач-нейрохирург, заведующий нейрохирургическим отделением НКЦ №1 ФГБНУ «РНЦХ имени академика Б.В. Петровского», отметил, что болевые рецепторы находятся в оболочках мозга.
«Так, например, головная боль может вызываться повышением внутричерепного давления, артериального давления и другими. Кроме того, приводить к ней может спазм в мышцах, а бывает и головная боль напряжения», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».
Васильев добавил, что головную боль нельзя считать самостоятельным заболеванием.
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