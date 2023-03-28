Терапевт Алексеева рассказала, какие проблемы со здоровьем возникают на фоне перепадов давления

Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала, какие проблемы со здоровьем могут возникать на фоне перепадов погодного давления.

«Главное во время таких скачков — это интервал, на который резко повышается давление. Чем он больше, тем тяжелее переносят метеозависимые люди «барическую пилу», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, в период «барической пилы» могут развиться головные боли, боли в суставах, сердечно-сосудистые нарушения, нарушения сна, усталость, апатия, раздражительность.

Как отметила Алексеева, людям с хроническими заболеваниями стоит соблюдать все рекомендации врачей и принимать все назначенные лекарства.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что, для того чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.