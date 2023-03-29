Врач Савельева объяснила причины роста случаев ОРВИ в межсезонье

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Старший врач-терапевт АО «Медицина» Олеся Савельева рассказала, что весной скачки температуры воздуха и атмосферного давления делают организм более восприимчивым к вирусам и инфекциям, которые при смене сезонов распространяются быстрее.
Врач Савельева объяснила причины роста случаев ОРВИ в межсезонье
  • РИА Новости

Осенью и весной не только происходит рост сезонных, но и обострение хронических заболеваний, сообщила она в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, переход от зимы к весне можно облегчить с помощью корректировки образа жизни и питания.

«Нужно употреблять больше продуктов с содержанием витамина С и цинка. Физические упражнения и спорт тоже важны, так как они способствуют укреплению иммунной системы», — подчеркнула Савельева.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.

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