Гастроэнтеролог Зотова рассказала о профилактике отравлений во время путешествий

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Врач-гастроэнтеролог, эксперт, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова дала советы по профилактике отравлений во время путешествий.
Гастроэнтеролог Зотова рассказала о профилактике отравлений во время путешествий
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В беседе с газетой «Известия» она заявила, что употреблять пищу желательно только в отеле. Не рекомендуется покупать продукты на рынках и лотках — только в магазинах в фабричной упаковке.

Также не стоит пробовать незнакомые продукты и блюда. Мясо, рыба и морепродукты должны быть термически обработаны, подчеркнула Зотова.

Не менее важно пить только бутилированную воду.

«В отпуске легко поддаться соблазну и начать тестировать все подряд блюда местной кухни. Однако острая, жирная, с большим количеством соусов и различных компонентов незнакомая еда может вызвать приступ острого гастрита, холецистита и даже панкреатита», — пояснила врач.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что, для того чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.

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