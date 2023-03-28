Гастроэнтеролог Зотова рассказала о профилактике отравлений во время путешествий

Врач-гастроэнтеролог, эксперт, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова дала советы по профилактике отравлений во время путешествий.

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что употреблять пищу желательно только в отеле. Не рекомендуется покупать продукты на рынках и лотках — только в магазинах в фабричной упаковке.

Также не стоит пробовать незнакомые продукты и блюда. Мясо, рыба и морепродукты должны быть термически обработаны, подчеркнула Зотова.

Не менее важно пить только бутилированную воду.

«В отпуске легко поддаться соблазну и начать тестировать все подряд блюда местной кухни. Однако острая, жирная, с большим количеством соусов и различных компонентов незнакомая еда может вызвать приступ острого гастрита, холецистита и даже панкреатита», — пояснила врач.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что, для того чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.