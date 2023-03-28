Гастроэнтеролог Зотова рассказала о профилактике отравлений во время путешествий
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В беседе с газетой «Известия» она заявила, что употреблять пищу желательно только в отеле. Не рекомендуется покупать продукты на рынках и лотках — только в магазинах в фабричной упаковке.
Также не стоит пробовать незнакомые продукты и блюда. Мясо, рыба и морепродукты должны быть термически обработаны, подчеркнула Зотова.
Не менее важно пить только бутилированную воду.
«В отпуске легко поддаться соблазну и начать тестировать все подряд блюда местной кухни. Однако острая, жирная, с большим количеством соусов и различных компонентов незнакомая еда может вызвать приступ острого гастрита, холецистита и даже панкреатита», — пояснила врач.
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