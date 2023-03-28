Иммунолог Варламов перечислил методы терапии весеннего поллиноза

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Врач-аллерголог, иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Варламов рассказал о способах лечения поллиноза — сезонного заболевания, причиной которого является аллергия на пыльцу растений.
Иммунолог Варламов перечислил методы терапии весеннего поллиноза
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«При медикаментозном лечении сезонного аллергического ринита обязательным компонентом является применение антигистаминных препаратов. Антигистаминные препараты следует начать принимать за две недели до начала и продолжить приём до конца сезона пыления», — объяснил врач в беседе с РИАМО.

Ещё один метод лечения поллиноза — аллергенспецифическая иммунотерапия аллергенами пыльцы (АСИТ).

Этот метод проводится под наблюдением врача аллерголога-иммунолога только в фазе ремиссии заболевания перед сезоном цветения, заключил Варламов.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.

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