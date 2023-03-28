Иммунолог Варламов перечислил методы терапии весеннего поллиноза

Врач-аллерголог, иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Варламов рассказал о способах лечения поллиноза — сезонного заболевания, причиной которого является аллергия на пыльцу растений.

«При медикаментозном лечении сезонного аллергического ринита обязательным компонентом является применение антигистаминных препаратов. Антигистаминные препараты следует начать принимать за две недели до начала и продолжить приём до конца сезона пыления», — объяснил врач в беседе с РИАМО.

Ещё один метод лечения поллиноза — аллергенспецифическая иммунотерапия аллергенами пыльцы (АСИТ).

Этот метод проводится под наблюдением врача аллерголога-иммунолога только в фазе ремиссии заболевания перед сезоном цветения, заключил Варламов.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.