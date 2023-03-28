Педиатр Фоминых назвала пыльцу растений основным аллергеном в апреле

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Врач аллерголог-иммунолог, педиатр «СМ-Клиники» для детей Мария Фоминых перечислила основные аллергены в весенний период. В основном, в их число входит пыльца таких растений, как ольха, орешник и берёза.
Педиатр Фоминых назвала пыльцу растений основным аллергеном в апреле
  • Gettyimages.ru
  • © Laurentiu Iordache / 500px

Ольха и орешник раноцветущие, размер пыльцевых зёрен колеблется от 20 до 30 микрон. Пыльца берёзы наиболее высокоаллергенная, начинает пылить в середине апреля и заканчивает в середине мая, сообщила врач в разговоре с «Известиям».

Отследить, какое растение в настоящее время пылит в разных регионах, а также уровень концентрации пыльцы в воздухе на 1 куб. м можно на специальных сайтах.

На этом фоне Фомина рекомендовала вовремя посещать аллерголога и соблюдать определённые правила: избегать парков и лесов в период цветения, регулярно убираться дома и увлажнять воздух в помещениях. 

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.

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