Инфекционист Поздняков напомнил о важности вакцинации от клещевого энцефалита

Короткая ссылка
Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь», к. м. н. Андрей Поздняков сообщил, что единственным способом защиты от клещевого энцефалита является вакцинация, которая показана всем начиная с трёх лет.
Инфекционист Поздняков напомнил о важности вакцинации от клещевого энцефалита
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Сезон клещей на большей части территории России начинается в апреле и именно в этот период они наиболее опасны, сообщил он в беседе с «Известиями».

Второй пик, по словам врача, это сентябрь.

«Клещевой энцефалит не лечится ничем. Если человек инфицировался, то существует вероятность развития среднетяжёлой и тяжёлой форм данного заболевания. Тяжёлые формы дают достаточно высокий процент инвалидизации и летальности. Никаких лекарственных препаратов, предотвращающих эти исходы при развитии заболевания, нет», — предупредил Поздянков.

Единственный метод, который предотвращает развитие тяжёлых форм практически на 100%, — это вакцинация, заверил специалист. Первые прививки проводятся осенью или зимой. Вводятся две вакцины с интервалом в один месяц.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить