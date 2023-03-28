Диетолог Королёва предостерегла людей с аллергией на пыльцу от употребления берёзового сока

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Врач-диетолог, эндокринолог, заведующая отделением лечебного питания Центральной клинической больницы (ЦКБ) Управделами президента России Егана Королёва предупредила, что берёзовый сок полезен не для всех.
Диетолог Королёва предостерегла людей с аллергией на пыльцу от употребления берёзового сока
  • РИА Новости

Берёзовый сок — прекрасный источник витаминов, особенно В1 и В12, а также минералов: калия, натрия, магния, кальция и железа, сообщила она в разговоре с «Москвой 24».

Однако напиток противопоказан тем, у кого есть аллергия на пыльцу. Кроме того, его не рекомендуется употреблять людям с мочекаменной болезнью, предупредила Королёва.

«Как эндокринолог, я также не советую берёзовый сок пациентам с сахарным диабетом из-за содержания фруктозы», — подчеркнула она.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.

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