Врач Романенко назвала слабость и одышку возможными симптомами анемии

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Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что ряд признаков может свидетельствовать о том, что у человека недостаточно густая кровь. Среди них — слабость, учащённое сердцебиение, одышка и синяки.
Врач Романенко назвала слабость и одышку возможными симптомами анемии
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Кровь считается жидкой, если в ней присутствует малое количество форменных элементов: эритроцитов, тромбоцитов, гемоглобина, объяснила она в разговоре с «Москвой 24».

«Слабость, учащённое сердцебиение, одышка при минимальной физической нагрузке — это проявление анемии и жидкой крови», — сообщила Романенко.

При появлении таких симптомов рекомендуется обратиться к врачу, поскольку запущенная анемия может представлять угрозу для жизни, предупредила врач.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.

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