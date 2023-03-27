Врач Романенко назвала слабость и одышку возможными симптомами анемии

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что ряд признаков может свидетельствовать о том, что у человека недостаточно густая кровь. Среди них — слабость, учащённое сердцебиение, одышка и синяки.

Кровь считается жидкой, если в ней присутствует малое количество форменных элементов: эритроцитов, тромбоцитов, гемоглобина, объяснила она в разговоре с «Москвой 24».

«Слабость, учащённое сердцебиение, одышка при минимальной физической нагрузке — это проявление анемии и жидкой крови», — сообщила Романенко.

При появлении таких симптомов рекомендуется обратиться к врачу, поскольку запущенная анемия может представлять угрозу для жизни, предупредила врач.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.