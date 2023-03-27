Нейропсихолог Тур: тактильный контакт и игра стимулируют зоны развития речи у детей
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Подвижность некоторых мышц напрямую связана с созреванием речевого центра, объяснила она в интервью сайту «Аргументы и Факты».
Например, зона Брока отвечает за управление мышцами лица, глотки, челюстей и языка, а также за созревание двигательно-речевых программ. А зона Вернике — за понимание и распознавание обращённой речи. Здесь формируется связь между звуками, действиями и предметами.
Формула гармоничного комплексного подхода к развитию речи с точки зрения физиологии и механики выглядит так: движение + тактильный контакт + положительные эмоции и эмоциональность + разговор + игра, отметила Тур.
Ранее детский психолог для мам Анастасия Шакирова в беседе с ФАН заявила, что арт-терапия может быть полезна в работе с детьми.