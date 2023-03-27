Патрушев: Россия уникальным оружием уничтожит любого, кто будет угрожать её существованию

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прокомментировал полёты стратегических бомбардировщиков США у российских границ с нанесением условных ракетных ударов по целям в России.

«У находящихся в плену собственной пропаганды американских политиков почему-то сохраняется уверенность, что в случае прямого конфликта с Россией США способны нанести превентивный ракетный удар, после чего Россия уже ответить не сможет», — сказал Патрушев в интервью «Российской газете».

По его словам, это недальновидная глупость, причём очень опасная.

«На это мы можем сказать одно. Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. Но обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию», — заявил Патрушев.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер сказал, что российская армия уничтожит западную военную технику, которую ВСУ планируют использовать для наступления.

Также координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби раскритиковал награждение пилота России, перехватившего американский беспилотник MQ-9 Reaper над Чёрным морем.