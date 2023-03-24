Экс-разведчик ВС США Риттер заявил, что российская армия уничтожит западную технику

Российская армия уничтожит западную военную технику, которую ВСУ планируют использовать для наступления, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу US Tour of Duty.

Риттер отметил характеристики танков Leopard и Abrams, но вместе с этим отметил, что их можно подбить из стандартных ПТРК.

«Они не непобедимы и существуют уже очень давно. Это не какая-то новейшая техника... Всё оружие, поставляемое украинцам, будет сожжено на поле боя», — цитирует его РИА Новости.

По словам бывшего американского офицера, управляемые ракеты «Корнет» и танки Т-90 оперативно справятся против новых западных противников на поле боя.

В Донбассе ранее в районе города Часов Яр недалеко от Артёмовска (Бахмута) заметили бронеавтомобиль Eagle I производства Швейцарии.