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Экс-разведчик ВС США Риттер заявил, что российская армия уничтожит западную технику

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Российская армия уничтожит западную военную технику, которую ВСУ планируют использовать для наступления, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу US Tour of Duty.
Экс-разведчик ВС США Риттер заявил, что российская армия уничтожит западную технику
  • РИА Новости

Риттер отметил характеристики танков Leopard и Abrams, но вместе с этим отметил, что их можно подбить из стандартных ПТРК.

«Они не непобедимы и существуют уже очень давно. Это не какая-то новейшая техника... Всё оружие, поставляемое украинцам, будет сожжено на поле боя», — цитирует его РИА Новости.

По словам бывшего американского офицера, управляемые ракеты «Корнет» и танки Т-90 оперативно справятся против новых западных противников на поле боя.

В Донбассе ранее в районе города Часов Яр недалеко от Артёмовска (Бахмута) заметили бронеавтомобиль Eagle I производства Швейцарии.

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