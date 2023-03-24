NZZ: в Донбассе заметили бронеавтомобиль Eagle I швейцарского производства
- Legion-Media
Бронеавтомобиль разработан компанией Mowag.
Сообщается, что сфотографировал Eagle I испанский фотограф в феврале в нескольких километрах от линии соприкосновения.
Автор задаётся вопросом, как эта техника могла попасть на Украину с учётом того, что Швейцария не разрешала реэкспорт своего вооружения в эту страну.
Ранее Совет кантонов Швейцарии выступил против поставок третьими странами швейцарского оружия на Украину. Совет отклонил запрос о смягчении законодательства касательно реэкспорта швейцарского вооружения.