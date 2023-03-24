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NZZ: в Донбассе заметили бронеавтомобиль Eagle I швейцарского производства

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В Донбассе в районе города Часов Яр недалеко от Артёмовска (Бахмута) заметили бронеавтомобиль Eagle I производства Швейцарии.
NZZ: в Донбассе заметили бронеавтомобиль Eagle I швейцарского производства
  • Legion-Media

Бронеавтомобиль разработан компанией Mowag.

Сообщается, что сфотографировал Eagle I испанский фотограф в феврале в нескольких километрах от линии соприкосновения.

Автор задаётся вопросом, как эта техника могла попасть на Украину с учётом того, что Швейцария не разрешала реэкспорт своего вооружения в эту страну.

Ранее Совет кантонов Швейцарии выступил против поставок третьими странами швейцарского оружия на Украину. Совет отклонил запрос о смягчении законодательства касательно реэкспорта швейцарского вооружения.

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