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Белый дом счёл оскорблением награждение пилотов Су-27 за перехват дрона в Чёрном море

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби раскритиковал награждение пилота России, перехватившего американский беспилотник MQ-9 Reaper над Чёрным морем.
Белый дом счёл оскорблением награждение пилотов Су-27 за перехват дрона в Чёрном море
  • AP
  • © Susan Walsh

Заявление Кирби, сделанное им на брифинге, приводит РИА Новости.

Кирби назвал награждение российских пилотов после инцидента с беспилотником оскорбительным для США.

По его словам, ему непонятно, почему наградили военного, который, по версии Кирби, «злонамеренно подвергал себя и американское имущество большому риску».

«В лучшем случае он просто идиот», — оскорбил Кирби российского пилота.

Ранее стало известно, что глава российского Минобороны Сергей Шойгу наградил орденами Мужества лётчиков Су-27, предотвративших нарушение американским беспилотником MQ-9 над Чёрным морем границ района спецоперации.

Российские лётчики рассказали подробности перехвата американского беспилотника MQ-9 Reaper над Чёрным морем 14 марта. По их словам, пилоты не применяли оружие, а также не вступали в контакт с этим БПЛА.

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