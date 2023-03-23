Белый дом счёл оскорблением награждение пилотов Су-27 за перехват дрона в Чёрном море
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Заявление Кирби, сделанное им на брифинге, приводит РИА Новости.
Кирби назвал награждение российских пилотов после инцидента с беспилотником оскорбительным для США.
По его словам, ему непонятно, почему наградили военного, который, по версии Кирби, «злонамеренно подвергал себя и американское имущество большому риску».
«В лучшем случае он просто идиот», — оскорбил Кирби российского пилота.
Ранее стало известно, что глава российского Минобороны Сергей Шойгу наградил орденами Мужества лётчиков Су-27, предотвративших нарушение американским беспилотником MQ-9 над Чёрным морем границ района спецоперации.
Российские лётчики рассказали подробности перехвата американского беспилотника MQ-9 Reaper над Чёрным морем 14 марта. По их словам, пилоты не применяли оружие, а также не вступали в контакт с этим БПЛА.