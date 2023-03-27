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Патрушев: Россия извлекла уроки из распада СССР и может обеспечить свою безопасность

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После распада СССР Россия провела «работу над ошибками» и сейчас может обеспечить свою стабильность, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
Патрушев: Россия извлекла уроки из распада СССР и может обеспечить свою безопасность
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Патрушев рассказал, что с распадом Советского Союза у Запада возникла эйфория.

«Однако длилась она недолго, так как в России сделали работу над ошибками. Сегодня наша страна может обеспечить не только внутреннюю стабильность, но и безопасность своего народа от угроз извне», — заявил он в интервью «Российской газете».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США всё яростнее пытаются сдерживать не подчиняющихся диктату Вашингтона, в частности Москву и Пекин.

Агентство Bloomberg сообщило, что политика Запада и стремление Вашингтона к мировому господству объясняют то, что большинство государств встали на сторону России в отношении украинского конфликта.

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