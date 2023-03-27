Офтальмолог Газизова перечислила факторы риска развития глаукомы

Заведующая отделением офтальмологии ИМЧ РАН, член комитета по сотрудничеству с европейскими странами Европейского глаукомного общества Ильмира Газизова предупредила о генетическом факторе риска развития глаукомы.

Если у родителей или близких родственников пациента есть глаукома, то, скорее всего, он тоже находится в зоне риска, сообщила она «Газете.Ru».

«Риск глаукомы повышен у пациентов с высокой близорукостью, с сахарным диабетом, с ночным апноэ. Страдают люди с метаболическими нарушениями, курильщики, гипотоники. Кроме того, вероятность развития глаукомы, независимо от прочих факторов, начинает расти после 40 лет», — пояснила Газизова.

По её словам, глаукома встречается у 3% россиян в целом и у каждого третьего старше 70 лет.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.