Косметолог Савина рассказала, что хронический стресс негативно сказывается на коже
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Хронический стресс может повышать восприимчивость к инфекциям, являться пусковым фактором развития различных кожных заболеваний, аллергических реакций, предупредила она в интервью «Газете.Ru».
Савина посоветовала внимательно относиться к своему здоровью и вовремя обращаться к врачу, а также при необходимости подключать докторов других специальностей. Например, некоторым пациентам с длительным стрессом может потребоваться психологическая поддержка.
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