Косметолог Савина рассказала, что хронический стресс негативно сказывается на коже

Врач-косметолог «СМ-Косметология» Анастасия Савина предупредила, что длительный стресс способен ухудшить качество кожи.

Хронический стресс может повышать восприимчивость к инфекциям, являться пусковым фактором развития различных кожных заболеваний, аллергических реакций, предупредила она в интервью «Газете.Ru».

Савина посоветовала внимательно относиться к своему здоровью и вовремя обращаться к врачу, а также при необходимости подключать докторов других специальностей. Например, некоторым пациентам с длительным стрессом может потребоваться психологическая поддержка.

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