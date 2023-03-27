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Косметолог Савина рассказала, что хронический стресс негативно сказывается на коже

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Врач-косметолог «СМ-Косметология» Анастасия Савина предупредила, что длительный стресс способен ухудшить качество кожи.
Косметолог Савина рассказала, что хронический стресс негативно сказывается на коже
  • Gettyimages.ru
  • © Delmaine Donson

Хронический стресс может повышать восприимчивость к инфекциям, являться пусковым фактором развития различных кожных заболеваний, аллергических реакций, предупредила она в интервью «Газете.Ru».

Савина посоветовала внимательно относиться к своему здоровью и вовремя обращаться к врачу, а также при необходимости подключать докторов других специальностей. Например, некоторым пациентам с длительным стрессом может потребоваться психологическая поддержка.

Ранее врач-косметолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН рассказала, после каких процедур у беременных женщин могут быть осложнения.

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