РБК: Минфин России в 2023 году предложит ввести льготную ипотеку для госслужащих

Минфин России в 2023 году предложит ввести льготную ипотеку для федеральных госслужащих.

Об этом пишет РБК со ссылкой на проект доклада Минфина.

Отмечается, что Минфин планирует представить в правительство «предложения по осуществлению эксперимента по внедрению на гражданской службе ипотечной системы обеспечения гражданских служащих жилыми помещениями с привлечением средств федерального бюджета».

Уточняется, что речь идёт о механизме льготной ипотеки.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть идею увеличения сроков льготного кредитования по промышленной ипотеке с семи до пятнадцати лет.

В конце февраля сообщалось, что правительство России направит 1 млрд рублей на новую программу льготного кредитования производителей приоритетной промышленной продукции.

В Минпромторге России допустили возможность увеличить размер льготного кредита по программе промышленной ипотеки до 2 млрд рублей.

Уточняется, что проект постановления правительства разработали в Минпромторге, документ находится на стадии межведомственного согласования.

На данный момент максимальная сумма кредита составляет 500 млн рублей.