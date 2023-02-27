Кабмин запускает новую программу льготных кредитов для производителей промышленных товаров

Кабмин России направит 1 млрд рублей на новую программу льготного кредитования производителей приоритетной промышленной продукции.

«Льготные кредиты будут выдаваться по ставке не более 30% ключевой ставки ЦБ плюс три процентных пункта. Разница компенсируется банкам за счёт субсидий из федерального бюджета», — говорится в Telegram.

Отмечается, что максимальный размер кредита составит 100 млрд рублей, а объём софинансирования по каждому инвестиционному проекту — не менее 20% от его общей стоимости.

Ранее в Минпромторге России допустили возможность увеличить размер льготного кредита по программе промышленной ипотеки до 2 млрд рублей.

Уточняется, что проект постановления правительства разработали в Минпромторге, документ находится на стадии межведомственного согласования.

На данный момент максимальная сумма кредита составляет 500 млн рублей.