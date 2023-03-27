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Диетолог Белоусова посоветовала не запивать витамины чаем и кофе

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Врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова рассказала, что витамины не стоит запивать чаем, кофе или киселём, так как это мешает их усвоению.
Диетолог Белоусова посоветовала не запивать витамины чаем и кофе
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Merton

«Усвоение витаминов замедляют, в частности, напитки, богатые дубильными веществами. Это чай и кофе, если они крепко заварены. Если напитки разбавлены водой, то клинически значимого влияния не будет», — объяснила диетолог в интервью Радио Sputnik.

Она добавила, что кисель также не является подходящим напитком для того, чтобы запивать витамины, из-за содержащегося в нём крахмала.

Существует гипотеза, что газированные напитки тоже затрудняют усвоение витаминов, однако она пока не подтверждена, заключила Белоусова.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.

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