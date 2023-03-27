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В России разработали наземный дрон «Ёжик» для уничтожения бронетехники

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Специалисты конструкторского бюро «Спектр Инжиниринг» разработали наземный дрон «Ёжик» для уничтожения бронированной техники.
В России разработали наземный дрон «Ёжик» для уничтожения бронетехники
  • РИА Новости
  • © Михаил Андроник

Об этом сообщил исполнительный директор организации Андрей Братеньков.

«Нами создан наземный дрон «Ёжик», который способен нести на себе полезную нагрузку до 5 кг», — цитирует его ТАСС.

Братеньков рассказал, что основное предназначение наземного дрона заключается в уничтожении живой силы противника в окопах, а также бронированной техники.

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