В России разработали наземный дрон «Ёжик» для уничтожения бронетехники

Специалисты конструкторского бюро «Спектр Инжиниринг» разработали наземный дрон «Ёжик» для уничтожения бронированной техники.

Об этом сообщил исполнительный директор организации Андрей Братеньков.

«Нами создан наземный дрон «Ёжик», который способен нести на себе полезную нагрузку до 5 кг», — цитирует его ТАСС.

Братеньков рассказал, что основное предназначение наземного дрона заключается в уничтожении живой силы противника в окопах, а также бронированной техники.

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