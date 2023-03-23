В России разработали линзу-обманку «Щит», способную маскировать тепловые объекты от дронов
Об этом в беседе с ТАСС рассказал генеральный директор организации Михаил Закроев.
«Наша технология позволяет «Щиту» скрывать под собой тепловые объекты от тепловизоров», — отметил собеседник агентства.
Закроев назвал данную разработку «линзой-обманкой».
Он добавил, что компания уже провела успешные испытания квадрокоптера.
В феврале спецназ ВС России в ходе спецоперации на Украине применил новую российскую разведывательно-ударную систему с малыми беспилотниками-камикадзе.