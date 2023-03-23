В России разработали линзу-обманку «Щит», способную маскировать тепловые объекты от дронов

Специалисты российской компании «Армакс» создали технологию «Щит», которая имеет возможность полностью скрывать тепловые объекты от беспилотных летательных аппаратов с тепловизором.

Об этом в беседе с ТАСС рассказал генеральный директор организации Михаил Закроев.

«Наша технология позволяет «Щиту» скрывать под собой тепловые объекты от тепловизоров», — отметил собеседник агентства.

Закроев назвал данную разработку «линзой-обманкой».

Он добавил, что компания уже провела успешные испытания квадрокоптера.

В феврале спецназ ВС России в ходе спецоперации на Украине применил новую российскую разведывательно-ударную систему с малыми беспилотниками-камикадзе.