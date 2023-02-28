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РИА Новости: ВС России применили в ходе СВО новый комплекс с дронами-камикадзе

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Спецназ ВС России в ходе спецоперации на Украине применил новую российскую разведывательно-ударную систему с малыми беспилотниками-камикадзе, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Подразделениями российского спецназа в зоне СВО при штурме украинских позиций, особенно в городских условиях, применяется новая отечественная разведывательно-ударная система с использованием малых дронов вентиляторного типа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данный комплекс позволяет указывать точку атаки одним нажатием на пульте управления, в заданное место дрон добирается в автоматическом режиме.

Также система при помощи нашлемных камер бойцов и камер разведывательных БПЛА собирает данные о местности.

Ранее главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев заявил, что партия доработанных по итогам применения в СВО автоматов АК-12 поставлена в зону боевых действий.

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