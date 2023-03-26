РИА Новости: дело о дискредитации ВС России возбуждено в отношении экономиста Сонина

Следователи завели уголовное дело о дискредитации армии России в отношении 51-летнего мужчины, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК России», — цитирует РИА Новости Иванову.

По данным следствия, с апреля по июль прошлого года мужчина размещал в Telegram публикации, которые содержали ложную информацию о российских военных.

Экспертиза показала, что публикации содержат «лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти и вражды».

Согласно данным источника агентства в правоохранительных органах, речь идёт об экс-профессоре НИУ ВШЭ Константине Сонине.

14 марта Госдума России приняла закон о наказании до 15 лет лишения свободы за фейки о любых участниках спецоперации.

Министерство обороны России сообщило, что открывает дополнительную телефонную горячую линию по вопросам специальной военной операции.