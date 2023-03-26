Узнать больше

РИА Новости: дело о дискредитации ВС России возбуждено в отношении экономиста Сонина

Короткая ссылка
Следователи завели уголовное дело о дискредитации армии России в отношении 51-летнего мужчины, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК России», — цитирует РИА Новости Иванову.

По данным следствия, с апреля по июль прошлого года мужчина размещал в Telegram публикации, которые содержали ложную информацию о российских военных.

Экспертиза показала, что публикации содержат «лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти и вражды».

Согласно данным источника агентства в правоохранительных органах, речь идёт об экс-профессоре НИУ ВШЭ Константине Сонине.

14 марта Госдума России приняла закон о наказании до 15 лет лишения свободы за фейки о любых участниках спецоперации.

Министерство обороны России сообщило, что открывает дополнительную телефонную горячую линию по вопросам специальной военной операции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить