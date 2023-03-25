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Клишас назвал излишней реакцию российской власти на МУС

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Международный уголовный суд — фиктивный институт, реакция российских органов власти с точки зрения законодательства будет излишней, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Клишас назвал излишней реакцию российской власти на МУС
  • РИА Новости

«МУС — фиктивный институт, его решения ничтожны, правовых последствий для России не создаёт. Законодательная реакция органов власти России на этот коррумпированный и некомпетентный квазисуд будет излишней», — цитирует его ТАСС.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее призвал разработать изменения в законодательство, запрещающие деятельность МУС на территории России.

В российском МИД заявили, что Москва никогда не сотрудничала и не будет сотрудничать с Международным уголовным судом, его действия по отношению к гражданам России юридически ничтожны.

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