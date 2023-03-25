Клишас назвал излишней реакцию российской власти на МУС
- РИА Новости
«МУС — фиктивный институт, его решения ничтожны, правовых последствий для России не создаёт. Законодательная реакция органов власти России на этот коррумпированный и некомпетентный квазисуд будет излишней», — цитирует его ТАСС.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее призвал разработать изменения в законодательство, запрещающие деятельность МУС на территории России.
В российском МИД заявили, что Москва никогда не сотрудничала и не будет сотрудничать с Международным уголовным судом, его действия по отношению к гражданам России юридически ничтожны.