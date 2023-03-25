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Володин призвал внести в законодательство изменения, запрещающие деятельность МУС в России

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал разработать изменения в законодательство, запрещающие деятельность МУС на территории России.
Володин призвал внести в законодательство изменения, запрещающие деятельность МУС в России
  • РИА Новости

«Необходимо разработать изменения в законодательство, запрещающие любую деятельность МУС на территории нашей страны, а также предусмотреть ответственность за содействие и поддержку МУС», — написал он в Telegram.

Володин также призвал заключить двухсторонние соглашения с дружественными странами, предусматривающих взаимный отказ от сотрудничества и содействия МУС.

Ранее сообщалось, что Ассамблея государств — участников Римского статута ответила на «угрозы в адрес Международного уголовного суда» (МУС), отметив, что остаётся приверженной «защите принципов и ценностей, закреплённых в Римском статуте».

В МИД России заявили, что Москва никогда не сотрудничала и не будет сотрудничать с Международным уголовным судом, его действия по отношению к гражданам России юридически ничтожны.

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