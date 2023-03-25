Володин призвал внести в законодательство изменения, запрещающие деятельность МУС в России
- РИА Новости
«Необходимо разработать изменения в законодательство, запрещающие любую деятельность МУС на территории нашей страны, а также предусмотреть ответственность за содействие и поддержку МУС», — написал он в Telegram.
Володин также призвал заключить двухсторонние соглашения с дружественными странами, предусматривающих взаимный отказ от сотрудничества и содействия МУС.
Ранее сообщалось, что Ассамблея государств — участников Римского статута ответила на «угрозы в адрес Международного уголовного суда» (МУС), отметив, что остаётся приверженной «защите принципов и ценностей, закреплённых в Римском статуте».
В МИД России заявили, что Москва никогда не сотрудничала и не будет сотрудничать с Международным уголовным судом, его действия по отношению к гражданам России юридически ничтожны.