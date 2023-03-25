Балицкий: в Запорожской области необходимо восстановить более 40 учреждений культуры

Более 40 культурных учреждений необходимо восстановить в Запорожской области.

Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Сегодня в Запорожской области работает 287 учреждений культуры, 45 нам предстоит восстанавливать», — написал он в Telegram.

Балицкий отметил, что работы по восстановлению уже начались.

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