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Балицкий: в Запорожской области необходимо восстановить более 40 учреждений культуры

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Более 40 культурных учреждений необходимо восстановить в Запорожской области.
Балицкий: в Запорожской области необходимо восстановить более 40 учреждений культуры
  • РИА Новости

Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Сегодня в Запорожской области работает 287 учреждений культуры, 45 нам предстоит восстанавливать», — написал он в Telegram.

Балицкий отметил, что работы по восстановлению уже начались.

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