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Строители из Крыма завершили возведение нового жилого дома в Мариуполе

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Строители из Крыма завершили возведение нового многоквартирного жилого дома в Мариуполе в Донецкой Народной Республике.
Строители из Крыма завершили возведение нового жилого дома в Мариуполе
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Крымские строители завершили возведение... многоквартирного жилого дома в Мариуполе», — цитирует его РИА Новости.

Константинов отметил, что с учётом востребованности жилья работы проводились в максимально сжатые сроки.

Ранее глава администрации Мариуполя Олег Моргун сообщил, что в городе до конца 2023 года планируется построить ещё 60 домов.

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо в кратчайшие сроки решить проблемы жителей новых российских регионов.

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