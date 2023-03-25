Строители из Крыма завершили возведение нового жилого дома в Мариуполе
- РИА Новости
Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Крымские строители завершили возведение... многоквартирного жилого дома в Мариуполе», — цитирует его РИА Новости.
Константинов отметил, что с учётом востребованности жилья работы проводились в максимально сжатые сроки.
Ранее глава администрации Мариуполя Олег Моргун сообщил, что в городе до конца 2023 года планируется построить ещё 60 домов.
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо в кратчайшие сроки решить проблемы жителей новых российских регионов.