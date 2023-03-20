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Глава администрации Мариуполя: до конца года в городе построят ещё 60 домов

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Ещё 60 многоквартирных жилых домов планируется построить в Мариуполе до конца 2023 года.
Глава администрации Мариуполя: до конца года в городе построят ещё 60 домов
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава администрации Мариуполя Олег Моргун.

«Строительство идёт ударными темпами. В этом году планируется не меньше 60 домов ещё построить», — рассказал Моргун в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что в 1,5 тыс. домов запланировано сделать капитальный ремонт.

19 марта российский президент Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь.

В рамках поездки в Мариуполь он пообщался с местными жителями и осмотрел одну из квартир в новом доме.

Он осмотрел восстановленное здание Приазовского государственного технического университета.

Кортежа фактически в Мариуполе не было, Путин соблюдал все правила дорожного движения в городе.

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