Глава администрации Мариуполя: до конца года в городе построят ещё 60 домов
- РИА Новости
Об этом сообщил глава администрации Мариуполя Олег Моргун.
«Строительство идёт ударными темпами. В этом году планируется не меньше 60 домов ещё построить», — рассказал Моргун в эфире телеканала «Россия 1».
Он отметил, что в 1,5 тыс. домов запланировано сделать капитальный ремонт.
19 марта российский президент Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь.
В рамках поездки в Мариуполь он пообщался с местными жителями и осмотрел одну из квартир в новом доме.
Он осмотрел восстановленное здание Приазовского государственного технического университета.
Кортежа фактически в Мариуполе не было, Путин соблюдал все правила дорожного движения в городе.