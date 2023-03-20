Узнать больше

Путин призвал в кратчайшие сроки решить проблемы жителей новых российских регионов

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо в кратчайшие сроки решать проблемы жителей новых российских регионов.

«Подчеркну, каждый гражданин, живущий в этих регионах, должен чувствовать себя под защитой закона, быть уверенным в своевременной помощи сотрудников МВД. Прошу организовать эту работу так, чтобы волнующие людей вопросы решались в кратчайшие сроки», — заявил Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.

19 марта Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь.

В рамках поездки в Мариуполь он пообщался с местными жителями и осмотрел одну из квартир в новом доме.

Он также осмотрел восстановленное здание Приазовского государственного технического университета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить