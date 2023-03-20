Путин призвал в кратчайшие сроки решить проблемы жителей новых российских регионов

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо в кратчайшие сроки решать проблемы жителей новых российских регионов.

«Подчеркну, каждый гражданин, живущий в этих регионах, должен чувствовать себя под защитой закона, быть уверенным в своевременной помощи сотрудников МВД. Прошу организовать эту работу так, чтобы волнующие людей вопросы решались в кратчайшие сроки», — заявил Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.

19 марта Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь.

В рамках поездки в Мариуполь он пообщался с местными жителями и осмотрел одну из квартир в новом доме.

Он также осмотрел восстановленное здание Приазовского государственного технического университета.