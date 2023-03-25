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Глава парламента Крыма Константинов: украинские дроны угрожают судоходству в Чёрном море

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Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что украинские морские дроны несут угрозу судоходству в Чёрном море.
Глава парламента Крыма Константинов: украинские дроны угрожают судоходству в Чёрном море
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

«Это оружие, оно и в мирное время опасно. А во время СВО они несут риски для любого судоходства», — сообщил Константинов.

Он уточнил, что под удар морских дронов могут попасть и торговые суда, которые участвуют в зерновой сделке.

20 марта глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в районе Джанкоя отработала система противовоздушной обороны.

Он рассказал, что обломки повредили домовладение и магазин.

Советник главы Крыма Олег Крючков высказал мнение, что интернет-мемы, нарисованные на ударных беспилотниках, сбитых ПВО в Джанкое, свидетельствуют о психических патологиях украинских военных.

В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ. 

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. 

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