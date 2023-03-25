Глава парламента Крыма Константинов: украинские дроны угрожают судоходству в Чёрном море
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
«Это оружие, оно и в мирное время опасно. А во время СВО они несут риски для любого судоходства», — сообщил Константинов.
Он уточнил, что под удар морских дронов могут попасть и торговые суда, которые участвуют в зерновой сделке.
20 марта глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в районе Джанкоя отработала система противовоздушной обороны.
Он рассказал, что обломки повредили домовладение и магазин.
Советник главы Крыма Олег Крючков высказал мнение, что интернет-мемы, нарисованные на ударных беспилотниках, сбитых ПВО в Джанкое, свидетельствуют о психических патологиях украинских военных.
В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.