Попова: в России за два года разработаны четыре платформы для быстрого получения вакцин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 16 новых реагентов для диагностики инфекций и четыре платформы для быстрого получения вакцин разработаны в России за последние два года.

«В части реализации проекта «Санитарный щит» за прошедшие два года было разработано 16 новых реагентов для диагностики инфекций, оснащено 153 ПЦР-центра по всей стране, закуплено оборудование для 48 центров секвенирования, созданы четыре платформы для быстрого получения вакцин», — приводятся слова Поповой на сайте Роспотребнадзора.

Вместе с этим уточняется, что в более чем 240 пунктах пропуска через границу начала действовать система эпидемиологического мониторинга «Периметр».

Ранее Попова заявила, что говорить об окончании пандемии коронавируса ещё рано.