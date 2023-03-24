Попова: в России за два года разработаны четыре платформы для быстрого получения вакцин
- РИА Новости
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«В части реализации проекта «Санитарный щит» за прошедшие два года было разработано 16 новых реагентов для диагностики инфекций, оснащено 153 ПЦР-центра по всей стране, закуплено оборудование для 48 центров секвенирования, созданы четыре платформы для быстрого получения вакцин», — приводятся слова Поповой на сайте Роспотребнадзора.
Вместе с этим уточняется, что в более чем 240 пунктах пропуска через границу начала действовать система эпидемиологического мониторинга «Периметр».
Ранее Попова заявила, что говорить об окончании пандемии коронавируса ещё рано.