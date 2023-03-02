Глава Роспотребнадзора Попова: говорить об окончании пандемии коронавируса ещё рано

Говорить о завершении пандемии коронавируса пока рано, все силы остаются на уровне повышенной готовности.

Об этом заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Наверное, ещё рано, много ещё предстоит изучить», — ответила Попова на вопрос о завершении пандемии.

Она отметила, что вирус неоднократно демонстрировал своё коварство, поэтому все силы остаются «на максимальном уровне повышенной готовности».

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Бывший главный инфекционист Москвы вирусолог Николай Малышев в беседе с URA.RU допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.