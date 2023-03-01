В России за сутки госпитализировали 1950 человек с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.
Вместе с этим за 24 часа в стране выявили 13 438 новых случаев заболевания коронавирусом.
Выписали в связи с выздоровлением 16 557 человек.
За сутки от последствий коронавируса скончались 37 человек.
Ранее бывший главный инфекционист Москвы вирусолог Николай Малышев в беседе с URA.RU допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.