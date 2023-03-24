Минобороны России: соединения урана в почве длительное время представляют опасность для людей

Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов сообщил, что соединения урана, оставаясь в почве на протяжении длительного времени, могут представлять опасность для людей.

«Оставаясь в почве, соединения урана длительное время сохраняют опасность негативного воздействия на людей, животных и сельскохозяйственные культуры», — сказал Кириллов.

Также он сообщил о радиационной опасности для человека, если мелкие частицы обеднённого урана попадут в организм в виде пыли.

По словам Кириллова, потоки альфа-излучения в случае оседания мелких частиц урана в дыхательных путях, лёгких и пищеводе вызывают злокачественные опухоли.

Также он заявил, что урановая пыль, накопившись в почках, костной ткани и печени, приводит к тому, что внутренние органы изменяются.

Кириллов привёл данные о том, что заболеваемость раком в бывшей Югославии и Ираке выросла из-за обеднённого урана.

Ранее в российском МИД заявили, что решение Британии поставить Украине боеприпасы с обеднённым ураном не останется без ответных действий России.

Российский президент Владимир Путин также заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.