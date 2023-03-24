Минобороны России: соединения урана в почве длительное время представляют опасность для людей
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«Оставаясь в почве, соединения урана длительное время сохраняют опасность негативного воздействия на людей, животных и сельскохозяйственные культуры», — сказал Кириллов.
Также он сообщил о радиационной опасности для человека, если мелкие частицы обеднённого урана попадут в организм в виде пыли.
По словам Кириллова, потоки альфа-излучения в случае оседания мелких частиц урана в дыхательных путях, лёгких и пищеводе вызывают злокачественные опухоли.
Также он заявил, что урановая пыль, накопившись в почках, костной ткани и печени, приводит к тому, что внутренние органы изменяются.
Кириллов привёл данные о том, что заболеваемость раком в бывшей Югославии и Ираке выросла из-за обеднённого урана.
Ранее в российском МИД заявили, что решение Британии поставить Украине боеприпасы с обеднённым ураном не останется без ответных действий России.
Российский президент Владимир Путин также заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.