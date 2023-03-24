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В Роспотребнадзоре исключили угрозу эпидемии сибирской язвы в России

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В России исключена угроза эпидемического распространения сибирской язвы, заявили в Роспотребнадзоре.
В Роспотребнадзоре исключили угрозу эпидемии сибирской язвы в России
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Brookes

«Роспотребнадзор подчёркивает, что угроза эпидемического распространения болезни исключена. Сибирская язва не передается от человека к человеку», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о локализации очагов сибирской язвы в России.

Эксперты Роспотребнадзора рассказали о симптомах инфицирования сибирской язвой и способах профилактики заболевания.

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