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Роспотребнадзор проинформировал о способах профилактики сибирской язвы

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Эксперты Роспотребнадзора рассказали о симптомах инфицирования сибирской язвой и способах профилактики заболевания.
Роспотребнадзор проинформировал о способах профилактики сибирской язвы
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Человек может заболеть при контакте с больными животными, через дыхательные пути, через пищу при её недостаточной термической обработке. Инфицирование человека от человека не наблюдается, уточняют специалисты.

Симптомы сибирской язвы проявляются не сразу, информирует Nation News. Вначале возникает лихорадка, затем — раны на коже. Среди других симптомов сибирской язвы врачи выделяют проблемы с желудком и рвоту.

Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с НСН рассказал, кто входит в группы риска по сибирской язве.

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