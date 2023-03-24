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Песков о зачитанной Медведевым телеграмме Сталина: обращаться надо к любому опыту

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал решение зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева зачитать директорам заводов ОПК телеграмму Иосифа Сталина.
Песков о зачитанной Медведевым телеграмме Сталина: обращаться надо к любому опыту
  • РИА Новости

«Обращаться надо к любому опыту. Тогда было очень сложное время, была Великая Отечественная война, поэтому, конечно, это бесценный опыт», — сказал Песков.

Как уточняется, Медведев зачитал телеграмму 1941 года о том, что будет с руководством одного из советских заводов, если оно нарушит долг перед Родиной по выпуску военной продукции.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры призвал рационально тратить средства на гособоронзаказ и предприятия ОПК.

В начале марта президент также подписал указ, согласно которому в российских компаниях, которые срывают сроки по гособоронзаказу, будет вводиться внешнее управление в случае объявления военного положения.

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