Медведев зачитал директорам предприятий ОПК телеграмму Сталина
- РИА Новости
В Telegram-канале Медведева опубликована видеозапись с заседания рабочей группы Военно-промышленной комиссии России.
Медведев заявил, что не может не обратить внимания на то, каким образом оценивалась работа отечественных предприятий ОПК в сходной ситуации во время Великой Отечественной войны.
В тексте телеграммы, зачитанной Медведевым, Сталин призывал «честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танков на Челябинском тракторном заводе».
«Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед Родиной. Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, начну вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей Родины», — писал Сталин.
В телеграмме говорилось, что «нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, а вы в далёком тылу прохлаждались и бездельничали».
Ранее Медведев сообщил, что хотел бы зачитать телеграммы Иосифа Сталина военного времени руководителям предприятий российского оборонно-промышленного комплекса.