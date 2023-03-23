Медведев зачитал директорам предприятий ОПК телеграмму Сталина

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев зачитал директорам предприятий оборонно-промышленного комплекса телеграмму Иосифа Сталина, направленную им в сентябре 1941 года руководству одного из заводов.

В Telegram-канале Медведева опубликована видеозапись с заседания рабочей группы Военно-промышленной комиссии России.

Медведев заявил, что не может не обратить внимания на то, каким образом оценивалась работа отечественных предприятий ОПК в сходной ситуации во время Великой Отечественной войны.

В тексте телеграммы, зачитанной Медведевым, Сталин призывал «честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танков на Челябинском тракторном заводе».

«Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед Родиной. Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, начну вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей Родины», — писал Сталин.

В телеграмме говорилось, что «нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, а вы в далёком тылу прохлаждались и бездельничали».

Ранее Медведев сообщил, что хотел бы зачитать телеграммы Иосифа Сталина военного времени руководителям предприятий российского оборонно-промышленного комплекса.