Медведев заявил о желании зачитать директорам заводов ОПК телеграммы Сталина
- РИА Новости
- © Екатерина Штукина
«Я недавно читал телеграммы Верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина по вопросам оборонно-промышленного комплекса… Хочу зачитать эти телеграммы директорам наших заводов, чтобы взбодрить», — сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры призвал рационально тратить средства на гособоронзаказ и предприятия ОПК.
Глава государства подчеркнул, что прокуроры должны вести надзор за модернизацией предприятий ОПК.
По словам Путина, работа ведётся масштабная, она крайне пригодится в будущем.
В начале марта Путин подписал указ, согласно которому в российских компаниях, которые срывают сроки по гособоронзаказу, будет вводиться внешнее управление в случае объявления военного положения.