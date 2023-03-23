Медведев заявил о желании зачитать директорам заводов ОПК телеграммы Сталина

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что хотел бы зачитать телеграммы Иосифа Сталина военного времени руководителям предприятий российского оборонно-промышленного комплекса.

«Я недавно читал телеграммы Верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина по вопросам оборонно-промышленного комплекса… Хочу зачитать эти телеграммы директорам наших заводов, чтобы взбодрить», — сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры призвал рационально тратить средства на гособоронзаказ и предприятия ОПК.

Глава государства подчеркнул, что прокуроры должны вести надзор за модернизацией предприятий ОПК.

По словам Путина, работа ведётся масштабная, она крайне пригодится в будущем.

В начале марта Путин подписал указ, согласно которому в российских компаниях, которые срывают сроки по гособоронзаказу, будет вводиться внешнее управление в случае объявления военного положения.