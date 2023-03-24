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Психиатр Вилков назвал неряшливость одним из признаков депрессии

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Психолог, психиатр Алексей Вилков перечислил симптомы депрессии.
Психиатр Вилков назвал неряшливость одним из признаков депрессии
  • Gettyimages.ru
  • © Christabel Teo / EyeEm

Депрессия — серьёзное психическое заболевание, мешающее человеку жить, и отличить её можно по нескольким тревожным симптомам, объяснил специалист в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Многие считают, что у них просто апатия, лень или усталость, что можно списать на активную рабочую деятельность. Но усталость, общая подавленность вскоре проходят, хандра лечится с помощью приёма витамина D. А вот преодолеть настоящую депрессию крайне тяжело», — отметил Вилков.

В ряду симптомов психиатр перечислил нарушение и дефицит сна, снижение работоспособности и настроения на фоне невозможности выспаться, апатию и колебания настроения. Многие набирают вес из-за сбоя иммунной системы. Неопрятный вид и нежелание ухаживать за собой — яркие признаки прогрессирующего заболевания, отметил он.

Ранее врач-психиатр Евгений Кульгавчук в беседе с ФАН рассказал о главных признаках нервного срыва, причинах его возникновения и способах лечения.

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