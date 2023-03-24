Песков назвал развитие и восстановление новых российских регионов архиважной задачей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал архиважной задачей развитие и восстановление новых российских регионов.

«Развитие и восстановление новых территорий, конечно, это архиважная задача для всего государства и, конечно, это тема, которая круглосуточно находится под контролем президента», — сказал он, комментируя недавнее посещение российским лидером Владимиром Путиным Мариуполя.

Песков назвал вполне естественным желание главы государства самостоятельно «посмотреть всё на месте».

19 марта Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь.

В рамках поездки в Мариуполь он пообщался с местными жителями и осмотрел одну из квартир в новом доме.

Он также осмотрел восстановленное здание Приазовского государственного технического университета.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что поездка российского лидера Владимира Путина в Мариуполь была экспромтом.