Хуснуллин назвал поездку Путина в Мариуполь экспромтом
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Он отметил, что Путин позвонил ему и сказал, что приедет.
«Он говорит: «Я хочу прилететь посмотреть». Эта поездка была абсолютным экспромтом», — сказал Хуснуллин.
По его словам, вскоре прилетел вертолёт с российским президентом.
Вице-премьер отметил, что Путин сам выбирал маршрут следования, предварительной подготовки не было.
19 марта Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь.
В рамках поездки в Мариуполь он пообщался с местными жителями и осмотрел одну из квартир в новом доме.
Он также осмотрел восстановленное здание Приазовского государственного технического университета.