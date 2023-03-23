Хуснуллин назвал поездку Путина в Мариуполь экспромтом

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что поездка российского лидера Владимира Путина в Мариуполь была экспромтом.

Он отметил, что Путин позвонил ему и сказал, что приедет.

«Он говорит: «Я хочу прилететь посмотреть». Эта поездка была абсолютным экспромтом», — сказал Хуснуллин.

По его словам, вскоре прилетел вертолёт с российским президентом.

Вице-премьер отметил, что Путин сам выбирал маршрут следования, предварительной подготовки не было.

19 марта Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь.

В рамках поездки в Мариуполь он пообщался с местными жителями и осмотрел одну из квартир в новом доме.

Он также осмотрел восстановленное здание Приазовского государственного технического университета.