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Хуснуллин назвал поездку Путина в Мариуполь экспромтом

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что поездка российского лидера Владимира Путина в Мариуполь была экспромтом.
Хуснуллин назвал поездку Путина в Мариуполь экспромтом
  • kremlin.ru
  • © Кадр из видео

Он отметил, что Путин позвонил ему и сказал, что приедет.

«Он говорит: «Я хочу прилететь посмотреть». Эта поездка была абсолютным экспромтом», — сказал Хуснуллин.

По его словам, вскоре прилетел вертолёт с российским президентом.

Вице-премьер отметил, что Путин сам выбирал маршрут следования, предварительной подготовки не было.

19 марта Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь.

В рамках поездки в Мариуполь он пообщался с местными жителями и осмотрел одну из квартир в новом доме.

Он также осмотрел восстановленное здание Приазовского государственного технического университета.

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