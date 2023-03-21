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Американский активист Кауч: только идиот думает, что Россия проигрывает на Украине

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Американский общественный деятель Мэтт Кауч с иронией прокомментировал поездку президента России Владимира Путина в Мариуполь, отметив, что «только идиот думает, что Россия проигрывает» в украинском конфликте.
Американский активист Кауч: только идиот думает, что Россия проигрывает на Украине
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

«Россия так сильно проигрывает, что Путин посещает Мариуполь», — написал активист в Twitter.

Так он прокомментировал сюжет британского выпуска новостей о посещении Путиным города в ДНР.

19 марта Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь.

В рамках поездки в Мариуполь он пообщался с местными жителями и осмотрел одну из квартир в новом доме.

Он также осмотрел восстановленное здание Приазовского государственного технического университета.

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