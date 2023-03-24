Пушилин: порт Мариуполя могут в ближайшее время включить в грузовое сообщение России
- РИА Новости
- © Сергей Батурин
«Мы рассчитываем, что в самом скором времени мариупольский морской торговый порт будет включён в грузовое сообщение России», — цитирует Пушилина РИА Новости.
Он отметил, что потенциал порта будет задействован в полном объёме.
19 марта президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь.
В рамках поездки в Мариуполь он пообщался с местными жителями и осмотрел одну из квартир в новом доме.
Он также осмотрел восстановленное здание Приазовского государственного технического университета.