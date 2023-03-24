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Пушилин: порт Мариуполя могут в ближайшее время включить в грузовое сообщение России

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Морской торговый порт Мариуполя может быть включён в грузовое сообщение России в ближайшее время, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин: порт Мариуполя могут в ближайшее время включить в грузовое сообщение России
  • РИА Новости
  • © Сергей Батурин

«Мы рассчитываем, что в самом скором времени мариупольский морской торговый порт будет включён в грузовое сообщение России», — цитирует Пушилина РИА Новости.

Он отметил, что потенциал порта будет задействован в полном объёме.

19 марта президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь.

В рамках поездки в Мариуполь он пообщался с местными жителями и осмотрел одну из квартир в новом доме.

Он также осмотрел восстановленное здание Приазовского государственного технического университета.

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